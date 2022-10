È morto il figlio di Tim Roth: il musicista Cormac Roth aveva solo 25 anni

Cordoglio alla famiglia di Tim Roth per la scomparsa prematura del figlio Cormac Roth. Musicista, una vista stroncata ad appena 25 anni a causa di un tumore ai testicoli - molto raro e aggressivo - con cui combatteva da diverso tempo. L'annuncio della malattia e ora il comunicato dei genitori.

Le cose avevano preso una direzione nuova per l’amatissimo Tim Roth. Prima il suo ritorno – forse anche nel futuro del Marvel Cinematic Universe – con Abominio. Nel frattempo aveva regalato un ottima prova in Sundown che abbiamo recensito qui, pur con qualche perpressità sul film nel suo complesso. Ma tutto perde immediatamente di senso di fronte alla morte di un figlio, in così giovane età poi. Cormac Roth, musicista, 25 anni, è morto al termine di una lunga e tenace battaglia contro il cancro, che ha avuto la meglio.

Di lui scrive la famiglia in un comunicato ufficiale: “Una palla di energia selvaggia ed elettrica e uno spirito pieno di luce e bontà. Per quanto selvaggio fosse, Cormac era anche l'incarnazione della gentilezza. Un’anima gentile che ha portato tanta felicità e speranza a coloro che lo circondano. Il dolore arriva a ondate, così come le lacrime e le risate, quando pensiamo a quel bellissimo ragazzo attraverso i 25 anni e 10 mesi in cui lo abbiamo conosciuto. Un bambino irrefrenabile, gioioso, selvaggio e meraviglioso. Solo di recente un uomo. Lo amiamo. Lo porteremo con noi ovunque andremo”.

Solo lo scorso anno, Cormac aveva annunciato la sua malattia tramite i suoi social: "Nel novembre del 21 mi è stato diagnosticato un cancro alle cellule germinali allo stadio 3. Da allora lo combatto quotidianamente, lanciandogli contro tutto quello che posso. Chemio, chemio ad alte dosi, farmaci, trapianti, trasfusioni, interventi chirurgici. Si chiama coriocarcinoma, è raro ed è riuscito a stare molti passi avanti a me, non importa cosa gli lancio. Mi ha portato via metà dell'udito, 60 libbre di peso, la mia fiducia e continuerà il suo percorso omicida finché non riuscirò a fermarlo in qualche modo”.

Il ragazzo concludeva nel post, lanciando un messaggio a tutti i pazienti oncologici: “Non mi ha tolto la volontà di sopravvivere o il mio amore per la musica però. Non mi ha ancora abbattuto. Se tu o qualcuno che ami siete colpiti dal cancro, per favore sentiti libero di allungare la mano, perché è un ottovolante emotivo diverso da qualsiasi altra cosa. Vi amo tutti, per favore assicuratevi di fare le cose che amate. La vita è breve. È il caos. E non sai mai quando toccherà a te. Riguardati e vai dal dottore. Fanculo il cancro".