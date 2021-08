E' morto Francis Mossman: l'attore di Spartacus aveva solo 33 anni

Francis Mossman, interprete di Vitus in Spartacus: Vengeance e noto per la web-serie The Horizon, è morto Sabato 14 Agosto. A confermare la notizia sono i fratelli Laurence e Jeremy con una raccolta fondi aperta su GoFoundMe, che mira a raccogliere i soldi utili per rimpatriare il suo corpo in Nuova Zelanda e per i funerali.

Secondo quanto poi dichiarato dalla sua famiglia a Daily Mail Australia, l'attore neozelandese si sarebbe suicidato. Nel comunicato è stato raccontato il percorso che Mossman stava seguendo per lavorare sulla sua salute mentale. "Di recente, Francis ha lottato con vecchi traumi del liceo che erano riemersi, e che ha menzionato nel suo ultimo post [Instagram] prensentandolo come un dolore che aveva sopportato fin dalla giovane età. La realtà che affrontiamo in questo momento è pesante per molti, specialmente le persone che vivono di arte che sono state molto colpite dalle restrizioni imposte dal Covid." Che, come sappiamo, sta fermando diverse produzioni anche grandi a causa di positività nelle troupe, come è successo al nuovo film con Will Smith Emancipation .

Una realtà importante e attuale quella che viene riconosciuta dalla famiglia di Mossman, e che ha avuto un profondo impatto sull'attore classe '88. Francis aveva iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nelle produzioni scolastiche, per poi proseguire gli studi alla University of Auckland. Nel 2006 ha preso il suo primo ruolo in Shortland Street, e da allora ha vissuto di recitazione, la sua più grande passione.

"Francis era straordinariamente gentile, entusiasta e molto premuroso, avendo un impatto positivo sulla vita di molti che lo conoscevano," prosegue la dichiarazione dei familiari. "Aveva il sorriso più contagioso di tutti insieme al più brillante senso dell'umorismo che si possa immaginare. È stato per sempre un bambinone e per quello aveva il cuore più generoso e amorevole, che portava luce ovunque andasse. Ci mancherà e lo ameremo per sempre."

Recentemente, per prevenire casi di suicidio soprattutto