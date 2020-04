È morto Gene Deitch: addio al disegnatore di Popeye e Tom & Jerry

Il leggendario animatore, illustratore e regista Gene Deitch è morto all'età di novantacinque anni mentre si trovava nella sua abitazione a Praga. La notizia è stata confermata dal suo editore ceco, Petr Himmel.

Quest'ultimo ha spiegato che Deitch è morto nella nottata di giovedì. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, anche se sembra esclusa l'ipotesi Coronavirus e che la causa del decesso sia legata all'età avanzata.

Gene Deitch è conosciuto soprattutto per aver contribuito a classici dell'animazione come Popeye e Tom & Jerry. Nato nel 1924 a Chicago, iniziò la sua carriera nell'animazione a partire dal 1944, riuscendo a ottenere numerosi riconoscimenti. Deitch è stato candidato più volte all'Oscar (la prima nel 1958 con Sidney’s Family Tree) e con il corto animato Munro è riuscito ad aggiudicarsi la statuetta nel 1960. Tra le opere più importanti segnaliamo anche Tom Terrific e Nudnik.



Deicht viveva a Praga dal 1959 dopo aver conosciuto quella che sarebbe diventata sua moglie, Zdenka Najmanova. Dal suo trasferimento in Repubblica Ceca ha lavorato a più di settanta film animati e sette serie per la televisione.



Ricordiamo che quest'anno il celebre Tom & Jerry ha compiuto ottanta anni e che continua a essere in forma, basti pensare al live action con protagonista Chloe-Grace Moretz e che vedrà anche la presenza di Michael Pena, Ken Jeong, Rob Delaney e Peter Dinklage.