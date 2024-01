È morto Harry Johnson: addio alla star di Buffy l'ammazzavampiri e Battlestar Galattica

Harry Johnson, attore caratterista accreditato anche come "Chip Johnson" nel corso della sua carriera, è morto. Deadline ha riportato la notizia della scomparsa di Johnson poi confermata dalla moglie Christiane. L'attore aveva 81 anni e nel corso della sua carriera durata trent'anni ha partecipato a Buffy l'Ammazzavampiri e Battlestar Galactica.

Johnson ha fatto il suo debutto come attore nel primo episodio dell'originale Battlestar Galactica, apparendo poi in molte altre produzioni nello stesso anno in cui è stato scritturato dalla Universal. Alla fine degli anni Settanta ha recitato in serie televisive come Sword of Justice, B.J. and the Bear e The Amazing Spider-Man con Nicholas Hammond.

Nello stesso anno è apparso anche nel film TV Captain America e in due episodi della serie TV L'incredibile Hulk. Un altro collegamento con i fumetti nella carriera di Johnson è stato quando ha recitato al fianco di Batman stesso, Adam West, per il film televisivo Time Warp del 1981.

Tra le altre serie televisive in cui Harry Johnson è apparso figurano Buck Rogers nel 25° secolo, Simon & Simon, The Greatest American Hero, M*A*S*H*, L.A. Law, Airworlf, The A-Team, Who's the Boss?, Jake and the Fatman, Melrose Place, Roswell, Buffy l'Ammazzavampiri, Cold Case e Law & Order.

Harry Johnson è apparso anche sul grande schermo, con piccoli ruoli nei film originali RoboCop e Warlock. Ha anche prestato la sua voce ai videogiochi, doppiando uno dei principali agenti di polizia in Need for Speed: Carbon e Need for Speed: Most Wanted.

Negli anni '90 Johnson è apparso anche in una serie di spot televisivi politici "Harry & Louise", assumendo il ruolo di "Harry" in una serie di spot che attaccavano il piano sanitario proposto dall'allora presidente Bill Clinton. Johnson ha ripreso il ruolo per gli spot delle elezioni del 2000 e del 2004, per poi tornare ancora una volta nel 2008 per uno spot che in realtà era a sostegno del piano proposto dal Presidente Barack Obama.