E' morto Joe E.Tata: l'indimenticabile Nat di Beverly Hills 90210 aveva 85 anni

È morto Joe E. Tata, famoso per aver interpretato Nat in Beverly Hills, 90210. Aveva 85 anni. Il suo collega di lunga data di 90210 Ian Ziering ha annunciato la sua morte su Instagram.

"Negli ultimi mesi abbiamo perso Jessica Klein, una delle scrittrici e produttrici più prolifiche di 90210, Denise Douse che interpretava la signora Teasley, e ora sono molto triste nel dire che anche Joe E Tata è morto", ha scritto Zeiring. "Ricordo di averlo visto nei file Rockford con James Garner anni prima che lavorassimo insieme su 90210. Era spesso uno dei cattivi secondari nella serie originale di Batman. Una delle persone più felici con cui abbia mai lavorato, era generoso con la sua saggezza quanto lo era con la sua gentilezza".

"Le storie che condivideva, le incredibili esperienze nell'industria dell'intrattenimento di cui faceva parte ci affascinarono tutti", ha continuato. “Potrebbe essere stato nel retro di molte scene, ma è stato una forza trainante, specialmente per noi ragazzi, su come apprezzare il dono che era 90210. Il mio sorriso si affievolisce oggi, ma crogiolarmi in bei ricordi lo sposta dai miei occhi al mio cuore dove sarà sempre. Le mie sincere condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici, e anche a tutti gli altri che tenevano a lui. Riposa in pace Joey."

Nato a New York City, gli inizi della carriera di Tata includevano ruoli in General Hospital, The Outer Limits e Mister Roberts. La sua carriera in TV è fiorita negli anni '70 e '80: è apparso in diversi drammi polizieschi come Mannix, Adam-12, The F.B.I. e The Streets of San Francisco, ma è diventato davvero famoso grazie a 90210 nel ruolo dell'amato proprietario del Peach Pit. È stato nello show per 10 stagioni.