È morto John Bush, storico produttore de I Simpson e I Griffin

John Bush, produttore di successi animati come I Simpson, I Griffin e tanti altri, è morto all'età di 69 anni. Come annunciato dal suo caro amico Kevin Bannerman (e riportato dall'Hollywood Reporter), Bush è morto il 23 novembre al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, in California, a causa di un linfoma a cellule B del tronco cerebrale.

Il prossimo fine settimana si terrà a Los Angeles una cerimonia funebre in memoria di Bush, al quale sopravvivono la sorella Mary, il fratello Rick e la nipote Taylyn. I fan dell'animazione ricorderanno probabilmente la lunga e storica carriera di Bush sia al cinema che in televisione.

In particolare, Bush ha lavorato nello show I Simpson nei primi anni 2000, dove ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo dell'animazione per tre stagioni dello show. Vincitore di un Emmy per il suo lavoro con la serie di Matt Groening nel 2001 e nominato nel 2002 per Outstanding Animated Program, Bush ha lavorato anche con alcune delle più importanti opere d'animazione della storia, come I Griffin, King of the Hill, New Looney Tunes e tanto altro ancora.

Nato il 6 luglio 1954, Bush ha maturato una grande esperienza come produttore nel settore dell'animazione. A partire da opere come The Nome Prince and the Magic Belt, Toto Lost in New York e Journey Beneath the Sea, Bush ha lavorato anche con franchise importanti come The Brave Little Toaster nei film The Brave Little Toaster to the Rescue e The Brave Little Toaster Goes to Mars. Ma i fan dell'animazione probabilmente riconosceranno di più il suo lavoro nello spazio televisivo con alcuni progetti animati grandi e piccoli che hanno spaziato in diversi generi.

Bush ha partecipato a sitcom animate come I Griffin, I Simpson, King of the Hill e Clerks. Ma anche i fan della Marvel potrebbero riconoscere il suo lavoro, visto che è stato anche produttore esecutivo del reparto animazione di X-Men: Evolution, che rimane ancora oggi una delle serie televisive animate Marvel più popolari. Questa serie ha introdotto personaggi come X-23 e Spike, ed è uno dei progetti che i fan sperano ancora di vedere tornare in qualche forma un giorno.

I Marvel Studios sono ormai vicini al lancio di X-Men '97, che riprenderà la classica serie d'animazione andata in onda negli anni '90.

Fox ha invece rinnovato I Simpson per altre stagioni, rendendola ulteriormente la serie d'animazione più longeva della televisione.

La maggior parte delle serie d'animazione a cui Bush ha lavorato sono disponibili in streaming su Disney+