È morto John Peter Sloan, l'indimenticabile insegnante di inglese di Zelig

Con un post sulla sua pagina di Facebook è stata annunciata la scomparsa di John Peter Sloan, conosciuto per il ruolo del divertente insegnante di inglese nel palinsesto di Zelig e nei suoi spettacoli comici.

Il messaggio è stato pubblicato su "John Peter Sloan - La Scuola", pagina dedicata alle scuole di insegnamento di inglese che sono state fondate dal comico inglese, in cui è presente un messaggio di addio e dove hanno affermato di essere vicini alla famiglia di John Peter Sloan. Il comico che ha anche partecipato ad alcune serate di Zelig era arrivato in Italia nel 1990, dopo un viaggio in vari stati europei, decidendo quindi di rimanere e di fondare un gruppo musicale. Dopo quasi dieci anni di attività, decide di abbandonare la carriera da musicista, in particolare dopo la nascita della prima figlia, dedicandosi all'insegnamento dell'inglese.

Decide quindi di creare degli spettacoli teatrali in cui unisce comicità all'apprendimento della lingua, scrivendo e organizzando come regista diversi spettacoli teatrali. Il suo successo lo porta a fondare numerose scuole di inglese, a Milano, Roma e a Menfi.

Secondo quanto dichiarato ai microfoni di Agi dalla sua agente Stefania Milanesi, John Peter Sloan soffriva di asma ed enfisema, condizione che è peggiorata in poco tempo e che ha portato alla morte del comico.