Morto Kevin Conroy, storico doppiatore di Batman in film, serie e videogiochi

È morto Kevin Conroy, noto per essere stato la voce storica del supereroe Batman della DC Comics in prodotti come Batman: The Animated Series e nei vari film realizzati sul personaggio animato. Cornoy si è spento all'età di 66 anni e l'annuncio è stato dato dalla doppiatrice Diane Pershing, tuttavia, le cause della morte sono ancora sconosciute.

Come detto, l'annuncio della morte di Conroy è stato dato da Diane Pershing, doppiatrice di Poison Ivy nelle serie del DC Animated Universe: "Mancherà moltissimo non solo al cast della serie, ma anche alla sua legione di fan in tutto il mondo. Qui sotto ci sono delle foto di Kevin con Loren Lester, che interpreta Robin, un'altra con me e Tara Strong, che recita negli ultimi episodi dei cartoni animati di Batman. E infine, una di me e Kevin di fronte al grande pubblico che avevamo quando facevamo i nostri panel. RIP, amico".

Nato il 30 novembre 1955 a Westbury, New York, Conroy si è diplomato al programma di recitazione della Juilliard e ha iniziato la sua carriera di attore dopo essersi trasferito in California nel 1980 e aver ottenuto un ruolo nella soap opera diurna Another World. Prima di lanciarsi nel doppiaggio, è stato un importante attore teatrale che ha recitato all'Old Globe Theatre di San Diego in produzioni come Amleto e Sogno di una notte di mezza estate, prima di recitare in produzioni di Broadway come Lolita e Eastern Standard. Ha avuto anche una serie di ruoli televisivi negli anni '80 in show come Cheers, Matlock, Murphy Brown e molti altri.

Conroy ha iniziato a prestare la voce a Bruce Wayne/Batman in Batman: The Animated Series, andato originariamente in onda su Fox Kids tra il 1992 e il 1995. Ha poi interpretato Batman in diversi progetti dell'Universo Animato DC, tra cui Batman Beyond (1999-2001), Justice League (2001-2004), Justice League Unlimited (2004-2006) e molti altri. Ha anche doppiato il Cavaliere Oscuro nel film d'animazione Batman: La maschera del Fantasma del 1993 e in molti altri film direct-to-video, tra cui Batman & Mr. SubZero nel 1998, Batman Beyond: Return of the Joker del 2000 e Batman: Mystery of the Batwoman del 2003.

Oltre agli show animati e ai film, Conroy ha prestato la sua voce al personaggio nei videogiochi Batman: Arkham, Injustice: Gods Among Us e Injustice 2. Ha anche interpretato il ruolo di Batman/Bruce Wayne in una serie di altri show del DCAU, come Static Shock e Superman: The Animated Series. In live-action, Conroy ha impersonato Bruce Wayne nel crossover Crisi sulle Terre Infinite dell'Arrowverse.

Conroy non solo è stato il primo doppiatore a utilizzare due voci distinte per Bruce Wayne e per il suo alter-ego di Batman, ma, tra live-action e animazione, ha interpretato il Cavaliere Oscuro più a lungo di qualsiasi altro attore che ne abbia assunto il ruolo. Tra questi Michael Keaton, Val Kilmer, Christian Bale, Ben Affleck e, più recentemente, Robert Pattinson in The Batman.