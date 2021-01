Morto Larry King: le star ricordano l'iconico volto della TV

Proprio l'account Twitter ufficiale di King ha dato la notizia della sua morte nelle scorse ore: "Per 63 anni e attraverso le piattaforme di radio, televisione e media digitali, le molte migliaia di interviste, premi e riconoscimenti globali di Larry sono una testimonianza del suo talento unico e duraturo . Inoltre, mentre il suo nome appariva in testa ai titoli degli spettacoli, Larry ha sempre considerato i soggetti delle interviste come i veri protagonisti dei suoi programmi e se stesso semplicemente come un canale imparziale tra l'ospite e il pubblico. Che si trattasse di intervistare ad un presidente degli Stati Uniti, un leader straniero, una celebrità, un personaggio pieno di scandali, o un uomo qualunque, a Larry piaceva porre domande brevi, dirette e semplici. Credeva che le domande concise di solito fornissero le risposte migliori, e non aveva torto in questa convinzione ".

Just heard the awful news about Larry King. He taught me so much. He was a true mensch. He probably even taught me that word.

So long pal, thanks for all the laughs. Say hi to Rickles. #RIPLarryKing — Craig Ferguson (@CraigyFerg) January 23, 2021

We have lost Larry King. He has died at age 87. I knew Larry only through radio & TV interviews. He was always interesting, gracious and fun. I will miss him. — Anne Rice (@AnneRiceAuthor) January 23, 2021

R.i.P To the legend Larry King God bless him. 🙏🏿🕊 pic.twitter.com/2BwiN5O2rb — 50cent (@50cent) January 23, 2021

I lost a dear friend and mentor. Truly an American treasure. Rest in peace, Larry King. pic.twitter.com/eQhSYgPqNy — Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) January 23, 2021

RIP to radio/TV/digital news legend @kingsthings. It was an honor to watch you do your thing, both on @CNN and in person. My Dad always asked me “Did you see who Larry King talked to last night?” Would’ve blown his mind to know that, one day, it would be his son. Thanks for that. pic.twitter.com/OTQrEar3c4 — KevinSmith (@ThatKevinSmith) January 23, 2021