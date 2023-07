Morto Manny Coto, fu produttore di 24, Dexter e American Horror Story

È morto Manny Coto, scrittore e produttore di origine cubana che ha ricevuto un Emmy per il suo lavoro su 24 e che ha lavorato per quattro stagioni a American Horror Story e per due a American Horror Stories. Aveva 62 anni. Autore stimato in tutta l'industria, fu il primo a ottenere un compenso di 1 milione di dollari per uno script televisivo.

Coto, il cui amore per Star Trek e le pellicole in Super-8 lo ha portato a una carriera di 40 anni nel cinema e nella televisione, è morto domenica nella sua casa di Pasadena dopo una battaglia di 13 mesi contro il cancro al pancreas, ha annunciato un portavoce della famiglia.

L'autore ha lavorato anche alle ultime due stagioni di Star Trek: Enterprise della UPN (2003-05) e alle ultime tre stagioni di Dexter di Showtime (2010-13). Prendendo le redini della prima come showrunner dalla quarta stagione, è stato definito un eroe non celebrato, creando una serie di episodi che hanno restituito gli elementi più classici al suo amato franchise.

Il suo "amore per Star Trek ha permeato la sua vita e la sua visione del mondo", ha sottolineato la famiglia. "Oltre a essere noto per la sua imitazione perfetta di William Shatner, che lasciava a bocca aperta i suoi collaboratori, credeva nella promessa del futuro e nel potenziale illimitato dell'umanità".

Il fratello minore Juan Carlos Coto, scrittore e produttore di serie come Nikita e 9-1-1, ha dichiarato: "Ho iniziato come produttore associato nei suoi Super-8", ha scritto su Instagram. "Era la mia ispirazione e la mia guida - nel lavoro e nella vita. Ho perso un fratello ma anche il mio migliore amico".

Coto ha vinto l'Emmy per la miglior serie drammatica nel 2006 per la produzione della quinta stagione di 24, interpretata da Kiefer Sutherland. È rimasto con lo show fino all'ottava e ultima stagione, poi ha scritto e prodotto i sequel, 24: Live Another Day e 24: Legacy, andati in onda rispettivamente nel 2014 e nel 2016-17.

Coto ha creato e diretto neXt per Fox nel 2020 e ha creato Odyssey 5, andata in onda per due stagioni (2002-03) su Showtime. Nel 1990, con il suo partner Brian Helgeland ha collaborato alla stesura di The Ticking Man, una sceneggiatura che racconta di un artificiere all'inseguimento di un cyborg dotato di un'arma nucleare. È stata la prima sceneggiatura di un lungometraggio ad essere venduta per almeno un milione di dollari, anche se non è mai stata prodotta.