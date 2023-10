È morto Matthew Perry: addio all'indimenticabile Chandler di Friends

Chiunque sia cresciuto ed abbia visto con i propri occhi gli anni novanta, avrà sicuramente avuto modo di vedere o perché no appassionarsi alla serie Friends. Lo show con protagonisti dei giovani alle prese con le prime vicissitudini della vita adulta ha fatto breccia in molti cuori, ecco perché ancora oggi lo show fa parlare di sé.

Purtroppo il motivo per cui ad ora ci accingiamo a parlare di questo show non è dei migliori, infatti è arrivata purtroppo la conferma della scomparsa prematura di uno dei membri principali del cast.

Matthew Perry è venuto a mancare a soli 54 anni. L'attore è stato trovato morto nella sua jacuzzi nella sua villa di Los Angeles, almeno secondo quanto riportato dalle autorità intervenute sul posto intorno alle ore 16.00 di Sabato 28 Ottobre.

Sebbene l'attore abbia ottenuto sicuramente una fama di livello internazionale grazie alla sit-com Friends, non ha mai nascosto però la sua continua lotta contro l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

Ci ritorna in mente il suo libro edito nel 2022, dal titolo Friends, Lovers and the big terrible Thing. Nello scritto rifletteva profondamente sulle esperienze vicine che ha avuto con le droghe. Qui Perry aveva anche parlato delle diverse volte in cui si era avvicinato alla morte, come quando il suo colon esplose a causa dell'uso di oppioidi.

Qual è il vostro ricordo più caro legato all'attore? Ecco la nostra recensione della reunion di Friends. Oltretutto, sapevate che Jean Cloude Van Damme si vergogna di aver partecipato a Friends?