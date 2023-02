E' morto Maurizio Costanzo: addio al leggendario autore e conduttore televisivo

Dopo il grande Piero Angela, si è spento oggi all'età di 84 anni un'altra mitica personalità della televisione italiana, il celebre conduttore e giornalista Maurizio Costanzo.

Come comunicato dal suo ufficio stampa, Maurizio Costanzo è morto a Roma, città in cui era nato il 28 agosto del 1938: sposato dal 1995 con Maria De Filippi, il giornalista, conduttore tv, autore, e sceneggiatore ha firmato nel corso della sua lunghissima carriera decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali (come Il marito adottivo, Vuoti a rendere e molte altri). Ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show "Bontà loro", ma il suo nome è e per sempre sarà legato al leggendario al Maurizio Costanzo show, che conduceva dal 1982.

Tra i suoi programmi più noti, anche "Buona domenica", e impossibile non nominare anche i suoi numerosi libri, tra i quali "Chi mi credo di essere" (2004, in collab. con G. Dotto), "E che sarà mai?" (2006), "La strategia della tartaruga" (2009), "Sipario! 50 anni di teatro. Storia e testi" (2015), "Vi racconto l'Isis" (2016) e il recentissimo "Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti" (2022).

Dal lato cinema, invece, ricordiamo le sceneggiature di diversi film, quattro diretti da Pupi Avati, Bordella (1976), La casa dalle finestre che ridono (1976), Tutti defunti... tranne i morti (1977) e Zeder (1983), ma anche l'indimenticabile Una giornata particolare di Ettore Scola, per il quale Costanzo contribuì alla sceneggiatura, poi interpretato dalla coppia Sophia Loren-Marcello Mastroianni.