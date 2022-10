Morto Michael Kopsa, l'attore di X-Files e Stargate SG-1 aveva 66 anni

Michael Kopsa, attore canadese che con la sua partecipazione a film e serie di successo e di culto come X-Files, Highlander, Smallville e Stargate SG-1 è diventato una presenza televisiva immediatamente riconoscibile, è morto domenica 23 ottobre per le complicazioni di un tumore al cervello. L'attore aveva solamente 66 anni.

La morte di Kopsa è stata annunciata su Twitter dall'ex moglie, l'attrice Lucia Frangione. "Il grande Michael Kopsa, mio caro amico e padre di mia figlia Nora, è morto il 23 ottobre 2022 per un tumore al cervello", ha scritto ieri l'attrice. "Era un incredibile attore di teatro e di cinema e tv, doppiatore, falegname, musicista e pittore. Soprattutto, era un padre affettuoso e presente".

Originario di Toronto, Kopsa ha studiato recitazione alla Circle in the Square Theater School di New York per quattro anni a metà degli anni Ottanta. Successivamente è tornato in Canada per frequentare l'Università di Toronto. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in serie girate o realizzate a Toronto o a Vancouver.

Tra i suoi primi crediti figurano il lavoro di doppiatore per serie animate come Mobile Suit Gundam e piccoli ruoli in prima persona nella serie Mr. T e T del 1988. Verso la metà degli anni '90 ha avuto ruoli in The Commish, Lonesome Dove: The Outlaw Years, Highlander e X-Files. I ruoli successivi includono partecipazioni in Poltergeist: The Legacy, The Outer Limits, Beggars and Choosers e, negli anni 2000, Action Man e Galaxy Angel.

Ha quindi recitato in due ruoli distinti in Stargate SG-1, interpretando un conduttore di notiziari televisivi e il Generale Kerrigan. Ha doppiato un paio di ruoli in Dragon Ball Z e, in X-Men: Evolution del 2001, ha doppiato il personaggio del dottor Hank McCoy. Nel 2006 e 2007 ha interpretato Ray Ellis in Falcon Beach e il Capitano Windmark in Fringe del 2012, oltre a molti altri ruoli.