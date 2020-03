Morto Nicholas Tucci, l'attore di Pose e Channel Zero aveva solo 38 anni

Secondo quanto riportato da Variety e in seguito confermato dal padre Alexander Tucci, l'attore Nicholas Tucci è morto giovedì scorso all'età di 38 anni; era apparso in vari film e serie televisive e a quanto pare negli ultimi tempi si era ammalato di cancro.

L'attore è morto allo Smilow Cancer Hospital in New Haven, Connecticut, dopo una lunga battaglia nei confronti di una malattia non resa nota. Il padre Alexander ha diffuso la notizia su Facebook. "Nick aveva scelto di mantenere privata la notizia della sua malattia così da poter continuare a perseguire i suoi sogni e le sue ambizioni artistiche il più a lungo possibile. Nell'ultimo anno è stato in grado di sostenere audizioni, andare sul set, e continuare a svolgere il lavoro che amava così tanto. A quelli di voi che lavorano nel settore dei film, della televisione e nella comunità teatrale, grazie per la vostra guida, per il vostro incoraggiamento, e per aver supportato Nick. A quelli che hanno apprezzato il lavoro di Nick sullo schermo e sul palco, grazie per aver riconosciuto il suo talento e apprezzato i suoi sforzi. A tutti voi, grazie per il dono della vostra amicizia a mio figlio".

Tucci nel corso della sua carriera è apparso in show di indubbio successo come Pose, Ramy e nella serie antologica horror di Syfy, Channel Zero; ancora, ha preso parte allo show Marvel/Netflix Daredevil, nella acclamata serie politica Homeland su Showtime e in Quantico della ABC. In campo cinematografico ha avuto anche una parte nel film thriller del 2011 You’re Next, su una ricca famiglia che nel corso del pianificato viaggio d'anniversario di nozze viene attaccata da un gruppo di killer. Nel 2018 è anche apparso nel thriller Long Lost, nel quale ha ricoperto anche il ruolo di produttore.