Morto Roberto Gervaso, scrittore e giornalista di successo

Dopo la morte di Luis Sepulveda, il mondo della letteratura perde un altro importante autore: Roberto Gervaso, celebre scrittore e giornalista che si è spento a Milano ad 82 anni. A darne l'annuncio è stata la figlia, Veronica Gervaso.

Nato a Roma nel 1937, Roberto Gervaso è famoso per la sua collaborazione con Indro Montanelli, con il quale ha scritto numerosi libri incentrati sulla storia di Italia, a partire dalla vita dell'imperatore Nerone fino al volume dedicato a Rosa Vercellana, moglie di Vittorio Emanuele II. È stato anche uno dei vincitori del Premio Bancarella, grazie alla sua biografia sul conte di Cagliostro, mentre molti lo conoscono per aver condotto il programma di Rete4 "Peste e corna... E gocce di storia". Era famoso per il suo stile di scrittura, ricco di battute e di aforismi che lo hanno reso subito riconoscibile al pubblico televisivo e ai suoi affezionati lettori.

Oltre al tweet di Veronica Gervaso, giornalista presente nella redazione del TG5, che potete leggere in calce alla notizia e in cui rivela di sentirsi onorata per la fortunata carriera del padre, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto affermare la sua stima per la figura di Roberto Gervaso, definendolo uno dei protagonisti del giornalismo italiano.