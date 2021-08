E' morto Saginaw Grant, star di The Lone Ranger e Breaking Bad

Ci ha lasciati a 85 anni Saginaw Grant, l'attore nativo americano che ricorderemo per il suo ruolo in The Lone Ranger. A darne notizia è Lani Carmichael, che si occupa dell'immagine dell'attore, che aggiunge che Grant sarebbe morto pacificamente nel sonno per cause naturali.

"E' con grande tristezza che annunciamo che un guerriero è stato chiamato. Saginaw Morgan Grant, capo ereditario e uomo di medicina della Sac & Fox tribù, che ha girato il mondo raccontando le sue tradizioni, la sua esperienza, portando la sua sobrietà e la sua fede in quanto Nativo Americano e Cristiano." Questo l'annuncio che leggiamo sulla sua pagina Facebook.

I più giovani probabilmente lo ricorderanno per la sua apparizione in Breaking Bad, ma l'attore può vantare una lunghissima carriera, che lo ha visto recitare in moltissime serie e film di grande successo. Lo abbiamo ammirato sui nostri schermi sin dagli anni '80, anche se a dargli la fama sarebbe poi stato The World’s Fastest Indian, il film di Roger Donaldson del 2005. Ma prima di allora lo avevamo già conosciuto in serie come Baywatch, per poi rivederlo in show che conosciamo meglio come American Horror Story, Shameless e Community, solo per citarne alcuni.

Una carriera ricchissima la sua, che lo ha visto impegnato non solo nel cinema. L'attore nativo americano, infatti, ha prestato servizio nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti, ed è stato il capo ereditario dell'Oklahoma’s Sac & Fox Nation. Ha inoltre ispirato generazioni di giovani con i suoi discorsi. Proprio nel 2014, in occasione del Premio alla carriera ricevuto all'Oceanside International Film Festival, aveva fatto un discorso che alla luce degli eventi degli ultimi anni assume un significato ancora più importante.

"Rispettate tutti a prescindere del colore della pelle, a prescindere dal credo. Siamo tutti persone. Abbiamo tutti sentimenti. Sappiamo tutti cosa è giusto e cosa è sbagliato. Molti di noi prendono una strada sbagliata, e questo ferisce gli altri - aveva dichiarato Grant. - Insegnate ai bambini le tradizioni del passato. Ogni nazione, ogni persona ha bisogno di conservare le sue tradizioni. Di ricordare chi è. Siate fieri. Ricordate, se sapete chi siete, troverete sempre il vostro posto su Madre Terra."