Morto Solange: il sensitivo trovato esanime nella sua casa, aveva 69 anni

Paolo Bucinelli, noto come Solange, è stato trovato morto dai Vigili del Fuoco nella sua casa in Toscana. Il personaggio televisivo e cantante aveva 69 anni, ed a segnalare la scomparsa erano stati alcuni amici che non avevano sue notizie da alcuni giorni.

Questi, spaventati e preoccupati, hanno deciso di raggiungere la sua abitazione e da fuori la porta hanno sentito il telefono suonare a vuoto. A questo punto hanno deciso di chiamare i Vigili del Fuoco che una volta entrati hanno trovato il corpo esanime di Solange sul divano. Il 118, intervenuto insieme ai Carabinieri, ha constatato il decesso, avvenuto per cause naturali.

Secondo quanto emerso, Bucinelli sarebbe andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema di glicemia, ma poi era stato dimesso.

Noto volto televisivo, Solange era divenuto famoso per le sue partecipazioni a Buona Domenica e "La Sai L'Ultima?", nelle vesti di sensitivo in grado di leggere la mano. Aveva anche scritto un libro sull'argomento, battezzato "Io, Solange", ma il suo personaggio era apparso anche al cinema, in film come Ragazzi Nella Notte e Matrimonio alle Bahamas.

Iconica la sua litigata con il Mago Otelma nel 2018. Proprio il "Divino Otelma" l'ha voluto ricordare sui social con un messaggio di commiato in cui ha pubblicato proprio il video in questione.