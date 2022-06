Morto Sonny Barger, fondatore degli Hell's Angels: interpretò sé stesso in Sons of Anarchy

All'età di 83 anni si è spento ieri Sonny Barger, celebre fondatore del motorcycle club Hell's Angels, già apparso nella serie TV Sons of Anarchy. Stando a quanto riportato da Deadline, il tragico evento è stato reso noto con un messaggio preparato da lui e pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook dai suoi cari.

"Se state leggendo questo messaggio, sapete che me ne sono andato. Ho chiesto che questa nota fosse pubblicata subito dopo la mia morte" è l'incipit dell'ultimo saluto di Sonny. "Ho vissuto una lunga e bella vita piena di avventure e ho avuto il privilegio di far parte di un meraviglioso club. Anche se sono stato per decenni un personaggio pubblico, ho goduto soprattutto del tempo speciale passato con con i miei fratelli del club, la mia famiglia e i miei amici più cari".

"Sappiate che me ne sono andato in pace, dopo una breve battaglia contro il cancro. E sappiate che alla fine ero circondato da ciò che è davvero importante: mia moglie Zorana e tutti i miei cari. Tenete la testa alta, siate leali, restate liberi e date sempre valore all'onore. - Sonny".

Autore di 6 libri, tra cui l'autobiografia Hell's Angel nella quale aveva raccontato la sua versione del famoso incidente dell'Altamont Free Concert organizzato dai Rolling Stones in California nel 1969, Barger aveva avuto anche qualche problema con la legge nel corso degli anni, a causa dei quali aveva scontato cinque anni di reclusione.

Sonny Barger era apparso anche in un ruolo ricorrente nella quarta stagione della serie TV Sons of Anarchy, coadiuvando anche il creatore dello show Kurt Sutter come esperto di biker culture. A proposito della serie FX, a fine 2021 era venuto a mancare anche William Lucking, interprete di Piney Winston.

In passato aveva già affrontato importanti problemi di salute: nei primi anni '80 gli fu diagnosticato un cancro alla laringe, con l'asportazione della stessa e di parte dei muscoli del collo, rischiando di perdere la voce e di non poter più guidare una moto, ma per fortuna riuscì a ristabilirsi. A seguire, nel 2010 gli fu diagnosticato un tumore alla prostata, dal quale fu giudicato guarito nel 2012, solo dopo l'asportazione. Non è chiaro invece quale tipo di tumore abbia causato il decesso.