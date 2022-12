Morto Stephen Greif, si è spento a 78 anni l'attore di The Crown

L'attore britannico Stephen Greif, apparso in serie come Blake's 7, Citizen Smith e EastEnders della BBC e nella quarta stagione di The Crown su Netflix, è morto all'età di 78 anni. I suoi rappresentanti hanno annunciato la notizia in un post pubblicato su Twitter. Al momento non è stata resa nota la causa che ha portato al decesso dell'attore.

Nella sua lunga carriera, Greif ha spaziato tra teatro, televisione e cinema. Nato nell'Hertfordshire, ha frequentato la Royal Academy of Dramatic Art ed è diventato membro della National Theatre Company all'Old Vic e al Southbank, come riporta la Press Association britannica.

Protagonista del palcoscenico per tutti gli anni '60 e i primi anni '70, Greif è passato alla televisione e ha ottenuto il ruolo del comandante spaziale Travis nella serie fantascientifica Blake's 7. La serie è andata in onda dal 1978 al 1981 e ha avuto come protagonisti anche Gareth Thomas, Paul Darrow, Michael Keating e Sally Knyvette.

Tra gli altri ruoli di Greif figurano anche serie come Citizen Smith, Tales of the Unexpected, Doctors, Coronation Street, The Bill e EastEnders. È apparso anche in un episodio di Hart to Hart della ABC e nella miniserie della ABC The Last Days of Pompeii. Più recentemente, è apparso nella serie limitata di TNT The Alienist e nella quarta stagione di The Crown, dove ha interpretato il presidente della Camera Sir Bernard Weatherill.

Tra i suoi film ricordiamo The Woman in Gold del 2015, Casanova and The Upside of Anger del 2005 e Spartan del 2004.

Nel comunicato dei suoi rappresentanti presso la Michelle Braidman Associates si può leggere: "Con grande tristezza annunciamo la morte del nostro meraviglioso cliente Stephen Greif... Ci mancherà moltissimo e i nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici".

