Morto Al Strobel, addio all' 'uomo con un braccio solo' di Twin Peaks

L'attore americano Al Strobel, conosciuto principalmente per il ruolo di MIKE/Philip Gerard, chiamato anche 'uomo con un braccio solo', nella serie di David Lynch I segreti di Twin Peaks e nel revival del 2017, Twin Peaks, è scomparso all'età di 83 anni. Al momento non è stata comunicata la causa della morte.

L'annuncio è arrivato tramite i social dalla produttrice e collaboratrice storica del regista di Velluto blu e Mulholland Drive, Sabrina Sutherland:"Sono triste di dover pubblicare che Al Strobel è morto la scorsa notte. Gli volevo teneramente bene".



Nato a Seattle nel 1939, Strobel perse il braccio sinistro in un incidente d'auto a soli 17 anni, e ha lavorato in tutte le stagioni di Twin Peaks. La sua performance nell' 'uomo con un braccio solo', Philip Gerard, che decise di tagliarsi l'arto per impedire ad un'entità malvagia di possederlo è una delle più apprezzate dai fan dello show tv anni '90.



Nel corso della propria carriera, Al Strobel si distinse anche in altre serie tv e film, tra cui Megaville, al fianco di Billy Zane e Kate Hudson. Lavorò molto in teatro, recitando in numerose pièce shakespeariane. Accettò di tornare nel ruolo di MIKE/Gerard nel revival del 2017. Sul sito trovate il nostro approfondimento su Twin Peaks.

Anche Mark Frost, co-creatore di Twin Peaks, ha ricordato l'attore:"Oh no... Caro Al... Così sanno quelli tra voi abbastanza fortunati da averlo incontrato nel corso degli anni, che gentiluomo affettuoso e meraviglioso era. RIP amico".

Anche Dana Ashbrook l'ha ricordato con commozione:"Triste, triste notizia... Adoro Al. Era il più dolce degli uomini".



Qualche mese fa venne annunciata anche la morte di Lenny Von Dohlen, uno dei numerosi co-protagonisti di Twin Peaks.