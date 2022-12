Morto Terrence O'Hara, aveva diretto episodi di Smallville, Angel e NCIS

È morto il regista televisivo Terrence O'Hara, noto per il suo lavoro in serie come Angel, Smallville e NCIS. Da cinque anni combatteva contro un cancro che alla fine ha avuto la meglio, portandosi via O'Hara all'età di 76 anni. L'annuncio della morte è stato dato dalla figlia Maddie O'Hara, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

"Ho sempre immaginato che mi avrebbe accompagnato all'altare, che avrebbe visto crescere i suoi nipoti e che sarebbe invecchiato al lago con mia madre. Ma i cancri sono una brutta bestia e la sua vita è stata stroncata troppo presto", ha scritto O'Hara. "Ha combattuto in silenzio negli ultimi 5 anni, per tutto questo tempo, dirigendo, lavorando, lottando e sorridendo".

"Non ci sono parole per descrivere la quantità di amore e di vita che irradiava", ha continuato O'Hara. "Non ci sono parole per descrivere il vuoto che ha lasciato nel mio cuore, insieme a quello di mia madre, mio fratello e mia sorella. Siamo in pace sapendo che non sta più soffrendo, non sta più male, non sta più lottando. Ma non ci sembrerà mai giusto, non ci sembrerà mai normale. Era pronto per riunirsi ai suoi bellissimi genitori, le sue sorelle e suo fratello, posso garantire che è lassù a dirigere tutti quanti".

Nato nel 1945, Terrence O'Hara ha avuto una lunga carriera come regista televisivo e ha lavorato in diversi show popolari. È forse più noto per il suo lavoro su NCIS, a partire dal 2003, per il quale ha diretto 56 episodi. Ha diretto anche i vari spin-off del crime drama, come NCIS: Los Angeles e NCIS: New Orleans. Inoltre, è stato anche regista di serie amatissime come Angel, spin-off di Buffy l'Ammazzavampiri, dal 2002 al 2004 e Smallville dal 2001 al 2007. Tra gli altri progetti di rilievo a cui O'Hara ha lavorato figurano Heroes, CSI: Crime Scene Investigation, The Shield, X-Files, Star Trek: Voyager, JAG e Il tocco di un angelo.

O'Hara è anche accreditato in serie come The Blacklist, Grimm, Rosewood, Legends, Magic City, Rizzoli & Isles, Nikita, Lie to Me, Doll House e Sons of Anarchy. Prima del suo lavoro dietro la macchina da presa, il regista aveva lavorato anche come attore in Ryan's Hope (1978), Mrs. Columbo (1979), CHiPs (1981), The Greatest American Hero (1980), Voyagers! (1982), Naked Vengeance (1985) e The Devastator (1986).

A proposito, Tom Welling e Michael Rosenbaum hanno un podcast su Smallville in cui riguardano i vecchi episodi della serie. Tempo fa si era parlato anche di una serie animata di Smallville che avrebbe proseguito la narrazione dopo la Stagione 10.