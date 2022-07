È morto Tony Sirico: dalla prigione a I Soprano e Quei Bravi Ragazzi, fu Paulie Walnuts

Come molti caratteristi italoamericani suoi coetanei, Tony Sirico non ebbe vita facile, portando in un certo senso le proprie esperienze sul piccolo schermo. Dopo una vita di strada e una quantità innumerevole di arresti, in età avanzata divenne l'indimenticabile Paulie Walnuts ne I Soprano. Aveva 79 anni.

Ne avrebbe compiuti 80 proprio questo mese, Tony Sirico: icona, leggenda, scagnozzo. Ma la famiglia ci ha svegliato stamattina con la triste notizia attraverso un comunicato ufficiale: “È con grande tristezza, ma con incredibile orgoglio, amore e tanti bei ricordi, che la famiglia di Gennaro Anthony 'Tony' Sirico desidera informarvi della sua morte la mattina dell'8 luglio 2022”. La famiglia di Sirico parla ai fan, innumerevoli, della serie che lo rese iconico e che fece altrettanto, almeno su piccolo schermo, per il prototipo alla gangster movie esportato da Martin Scorsese. I Soprano ha cambiato la storia ben oltre il solo piccolo schermo e Sirico contribuì, con il suo personaggio, a questo successo.

Durante le numerose stagioni, che nel corso degli anni accumularono numerosissime candidature e qualche vittoria agli Emmy Awards fra cui Miglior Serie Drammatica, ricoprì il ruolo di Peter Paul "Paulie Walnuts" Gualtieri. O più semplicemente, Paulie Walnuts, lo scagnozzo fedelissimo e integerrimo di Tony Soprano. Personaggio sfumato il suo, non certo raccomandabile, ma che meglio enucleava il senso dello show: il racconto di una famiglia non certo da imitare, ma che in un modo o nell’altro riscopriva una sua dolcezza, una sua unione di affetti, contro un mondo fatto di guasti, anche dei loro.

Così era Paulie di Tony Sirico: duro, violento e disposto a tutto per difendere il suo boss. Ma anche capace di impensabili lapsus di ipersensibilità nei suoi confronti. L’attore sarebbe dovuto tornare per il film prequel I Molti Santi del New Jersey, ma i problemi di salute che lo affliggevano già da qualche anno e che l’hanno poi portato alla sua morte gli hanno anche impedito di partecipare alla pellicola. Sirico ha portato autenticità al ruolo con il suo passato da ragazzo di strada, arrestato 28 volte e portato a scontare 20 mesi nella famigerata prigione di Sing Sing di New York. Nel corso degli anni avrebbe riportato quell’esperienza in ruoli ricorrenti da caratterista, sia su piccolo che su grande schermo: da Miami Vice al Tony Stacks di Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese.