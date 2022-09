Morto Zack Estrin, lo showrunner di Lost in Space aveva solo 51 anni

Lo showrunner e produttore televisivo Zack Estrin, noto per il suo lavoro sulla serie Netflix Lost In Space e su Prison Break, è morto improvvisamente il 23 settembre a Hermosa Beach. Aveva 51 anni. Estrin, che godeva di buona salute, è morto per un sospetto arresto cardiaco dopo essersi accasciato mentre faceva jogging sulla spiaggia.

"Zack Estrin era tutto per noi", ha dichiarato la famiglia in un comunicato. "Il miglior marito, padre, figlio e amico. Amava rendere tutti felici. Amava far ridere tutti. Amava essere uno scrittore/produttore e partecipare alla creazione di questi show che piacevano alla gente. Ma soprattutto amava la sua famiglia e i suoi amici. Grazie a tutti voi per essere stati parte della sua vita e della nostra".

Nato a Woodland, in California, e cresciuto a Brooklyn, a New York, Estrin si è laureato alla USC e ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come produttore di film come Stranger Than Fiction e O, un adattamento contemporaneo dell'Otello di Shakespeare. In seguito è passato alla televisione, avviando una carriera di showrunner. Tra i suoi primi lavori figurano i successi di Streghe e Dawson's Creek e la serie cult Tru Calling.

Estrin, benvoluto e rispettato dai suoi colleghi, è diventato produttore esecutivo della popolare e pluripremiata serie drammatica della Fox Prison Break. È stato produttore esecutivo e showrunner dei thriller paranormali The River e The Whispers della ABC, nonché co-creatore e produttore esecutivo di Once Upon a Time in Wonderland. Inoltre, Estrin è stato produttore esecutivo e showrunner della rivisitazione di Netflix dell'avventura familiare fantascientifica Lost in Space.

"Zack era uno scrittore, un produttore e un partner molto amato, il cui lavoro ci ha insegnato a cercare l'avventura e ad avere fiducia nella famiglia. La sua visione e la sua passione ci mancheranno moltissimo", ha dichiarato in un comunicato Matt Thunell, vicepresidente del settore serie di Netflix, che ha lavorato a stretto contatto con Estrin.

