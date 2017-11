Mosaic: Steven Soderbergh sta già sviluppando la seconda stagione

Nonostante debba ancora esordire la prima,è già al lavoro sulla seconda stagione di, la sua nuova serie thriller, sviluppata anche come serie interattiva.

In una recente intervista concessa a Vulture, il regista ha dichiarato infatti: “Ne stiamo sviluppando almeno un’altra [stagione]. La nuova andrà molto più in profondità. Ha a che fare con un gruppo di personaggi che sono costantemente al telefono e comunicano tra loro, così questa componente sarà cruciale: come l’informazione verrà comunicata. Sarà una stagione molto più dinamica, narrativamente parlando, per lo spettatore”.

Inoltre, Soderbergh sui contenuti disponibili sull’app disponibile al download gratuito da ieri: “C’è una considerevole quantità di materiale che non è finita sull’app, ma che sarà nell’edizione lineare della serie, quella che andrà in onda su HBO a gennaio. Abbiamo girato un sacco di scene!”.

Nel cast troviamo Sharon Stone, Garrett Hedlund, Frederick Weller, Beau Bridges, Paul Reubens, Jennifer Ferrin, Devin Ratray, Michael Cerveris, James Ransone, Jeremy Bobb e Maya Kazan. Gli spettatori saranno coinvolti nelle indagini per scoprire la verità sull’omicidio della fantomatica celebrità Olivia Lake e potranno esplorare i diversi punti di vista dell’inchiesta.