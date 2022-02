Moses J. Moseley, la star di The Walking Dead trovata senza vita: aveva 31 anni

Il mondo di The Walking Dead è in lutto. A soli 31 anni è stato trovato senza vita l'attore Moses J. Moseley. Le circostanza della sua scomparsa sono ancora alquanto dubbie sebbene la notizia sia stata confermata nelle scorse ore dagli agenti e anche dal suo manager.

Il sito TMZ riporta che il corpo senza vita dell'attore sarebbe stato trovato nell'area del ponte di Hudson a Stockbridge, in Georgia, una città a 30 minuti a sud di Atlanta. La sua famiglia avrebbe denunciato la scomparsa all'inizio di questa settimana. E in attesa che le indagini facciano il suo corso, iniziano a circolare le prime voci in merito alle cause della sua morte. Pare che l'interprete del zombie domestico di Michonne sarebbe stato colpito da un'arma da fuoco.

"Moses era una persona straordinaria con un talento straordinario", ha detto il suo manager Minchew in una dichiarazione rilasciata al magazine TMZ. "Decisamente se n'è andato troppo presto. Era amato da tutti coloro che lo hanno incontrato. Ci mancherà profondamente".

Proprio a pochi giorni di distanza da questo dramma, The Walking Dead 11 pt. 2 farà il suo debutto su Disney+. Staremo a vedere se lo show AMC riserverà un sentito ricordo ad un amato membro del suo cast, scomparso troppo presto.