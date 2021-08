Most Dangerous Game, la stagione 2 è ufficiale: torna anche Christoph Watlz!

Secondo quanto riportato da TV Insider, Roku Channel ha rinnovato ufficialmente la serie action-thriller Most Dangerous Game per una seconda stagione che vedrà il ritorno nel cast dell'attore premio Oscar Christoph Waltz.

Ispirata al celebre racconto breve La partita più pericolosa scritto da Richard Connell nel 1924, citato anche dai Simpson nell'episodio La Paura Fa Novanta XVI, la prima stagione dello show vedeva come protagonista un uomo interpretato da Liam Hesmworth che veniva ingaggiato dal personaggio di Waltz per una caccia molto particolare. Nel disperato tentativo di prendersi cura della moglie incinta prima che una malattia terminale gli tolga la vita, l'uomo accetta un'offerta per partecipare a un gioco mortale, in cui scopre presto di non essere il cacciatore, ma la preda.

La seconda stagione avrà come protagonista David Castañeda (The Umbrella Academy) nel ruolo di Victor Suero, un lottatore che farà di tutto pur di proteggere sua sorella. Quando si rende conto che lei è nei guai, entra in azione accentando di partecipare ad un gioco mortale che, se lo vedrà vincitore, varrà lui una fortuna. Waltz riprenderà i panni di Miles Sellers, organizzatore della caccia e amministratore delegato di The Tiro Fund, l'azienda che fa da copertura a questa secolare tradizione.

Purtroppo la serie è attualmente inedita in Italia. Nel frattempo, vi lasciamo alle 5 migliori interpretazioni di Christoph Waltz.