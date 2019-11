Finalmente mostrato il logo ufficiale di Elogated Man nell'ultimo episodio di The Flash

L'ultimo episodio andato in onda della sesta stagione di The Flash, chiamato "License to Elongate", ha finalmente consegnato al personaggio di Ralph Dibny interpretato da Hartley Sawyer il suo tanto a lungo atteso logo ufficiale, quello fumettistico, dato che finora non ne aveva mai avuto uno che ne indicasse il nome.

Il logo è stato mostrato quando Flash presenta Elongated Man in una conferenza stampa apposita alla popolazione di Central City, lasciando che il personaggio indossi un nuovo costume con un nuovo logo. Tutto questo è significativo in parte perché Barry sta cercando di preparare la squadra alla vita dopo la sua morte nell'imminente Crisi sulle Terre Infinite, ma anche perché il CCPD aveva bisogno di sapere che sarebbe stato presente un nuovo e affidabile eroe.



Per chi non lo conoscesse (ma dubitiamo), Dibny è uno degli alleati più importanti di Barry Allen, un investigatore privato dalla parlantina veloce le cui doti competono con quelle di Batman. Dopo aver scoperto di aver il potere di allungare qualsiasi parte del suo corpo, il personaggio è salito a bordo della squadra Flash nella speranza di utilizzare le sue abilità per fermare i più grandi criminali di Central City e risolvere i misteri più difficili.



Il prossimo 26 novembre andrà in onda il settimo episodio di The Flash 6, intitolato "The Last Temptation of Barry Allen, Part 1".