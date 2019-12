Dove sono i mostri nei trailer di The Witcher? La showrunner annuncia una sorpresa

In attesa dell'imminente debutto di The Witcher all'interno del catalogo della piattaforma streaming di Netflix, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha dichiarato che nella serie TV saranno presenti non solo i mostri classici ma anche alcuni completamente inediti.

Mancano pochi giorni e poi finalmente i fan potranno ammirare Geralt e le sue due spade andare a caccia di mostri nell'adattamento televisivo dei romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Uno degli elementi che ha reso celebre la saga letteraria, così come la controparte videoludica, è stato proprio la presenza di un bestiario molto sfaccettato e collegato alla mitologia della tradizione dell'Europa dell'est.

Ma gli appassionati delle vicende collegate alla vita del protagonista, interpretato da Henry Cavill, potrebbero trovarsi di fronte a delle importanti novità come nuovi mostri che andrebbero ad ampliare la mitologia della serie TV.

Ecco le dichiarazioni della showrunner rilasciate durante l'ultimo trailer, dove spiega anche il motivo per cui non si sono visti molti mostri finora durante i trailer:

"Si tratta di una cosa molto divertente perché in The Witcher i mostri sono enormi, ma è una delle cose che stiamo cercando in tutti i modi di mostrare il meno possibile nei trailer. Questo perché noi pensiamo ci sia un grande fattore sorpresa per i fan che ancora non sanno quali storie noi faremo vedere nella serie e quali mostri compariranno. In più, ci sono alcuni nuovi mostri che abbiamo ideato basandoci molto sul folklore polacco".

The Witcher sarà disponibile all'interno del catalogo del colosso dello streaming il prossimo 20 dicembre, con un totale di otto episodi ambientati durante il primo romanzo della saga di Geralt. Qualora non l'abbiate ancora visti, potete dare uno sguardo agli ultimi evocativi poster di Ciri, Yennefer e Geralt.