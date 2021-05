Mourinho rivoluziona la Roma: pronti sei addii clamorosi

La notizia dell'arrivo di Josè Mourinho alla Roma ha scosso profondamente l'ambiente giallorosso ed in generale il calcio italiano. Il tecnico portoghese, che siederà sulla panchina dell'AS Roma dalla prossima stagione, sta già disegnando la sua squadra e secondo quanto trapelato, sarebbe pronto a sei addii clamorosi.

A quanto pare, infatti, il tecnico avrebbe già dato ai dirigenti le indicazioni sulle mosse in vista del mercato estivo.

Nello specifico, nella rosa futura dello Special One non ci sarebbe spazio per Edin Dzeko, che quindi potrebbe tornare in orbita Inter dopo il tentativo di Antonio Conte di qualche anno fa, ma in uscita ci sono anche Javier Pastore, Pedro, Pau Lopez, Davide Santon e Fazio.

A questo punto la palla passerà ai dirigenti, ma secondo molti ci sarebbe un altro pezzo del mosaico da mettere a posto: la casella del direttore sportivo della Roma. Nelle ultime settimana si è parlato del possibile arrivo di Fabio Paratici dalla Juventus, che ancora non ha rinnovato il contratto con la squadra di Torino e che già da diversi anni è in orbita Roma.

