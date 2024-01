Mr and Mrs Smith, azione e vita di coppia nel trailer della serie Amazon!

Mr. and Mrs. Smith sono tornati: ma stavolta non sono Brad Pitt e Angelina Jolie a dare il volto ai due iconici personaggi protagonisti della romcom d'azione del 2005 diretta da Doug Liman. Stavolta le star sono Donald Glover e Maya Erskine: e anche la trama della serie Amazon prende una direzione leggermente diversa rispetto all'originale.

Se prima avevamo una coppia di coniugi che conducevano due vite parallele da assassini, qui abbiamo due spie che fingono di essere marito e moglie come copertura necessaria per portare avanti una missione. Il reboot di Mr. & Smith. parte anche da premesse di tipo sociale diverse: se la commedia originale era stata realizzata nei primi 2000 e rifletteva i profondi cambiamenti che la relazione tra uomo e donna stava attraversando e ridefiniva il ruolo femminile, la serie tv riflette un contesto culturale ancora più moderno, evidente già dal trailer. E la chimica tra Glover e Erskine sembra già all'altezza di quella tra Pitt e Jolie: rispetto alla storia originale inoltre, i due protagonisti trascorrerrano molto più tempo insieme. Per gli appassionati del film del 2005, qui trovate la nostra recensione di Mr. & Mrs. Smith.

Questa invece è la sinopsi del nuovo Mr. & Mrs. Smith: "Due sconosciuti solitari ottengono un lavoro presso una misteriosa agenzia di spie che offre loro una vita gloriosa fatta di spionaggio, ricchezza, viaggi in tutto il mondo, e una casa in pietra bruna da sogno a Manhattan. La fregatura: nuove identità in un matrimonio combinato nei panni di Mr. & Mrs. John e Jane Smith. Ormai sposati, John e Jane affrontano una missione ad alto rischio ogni settimana mentre allo stesso tempo navigano il nuovo traguardo relazionale. La loro complessa storia di copertura si complica ancora di più quando cominciano a provare veri sentimenti nei confronti l'uno dell'altra. Cos'è più rischioso, lo spionaggio o il matrimonio?". Qui per sapere di più sulla data di uscita della serie Mr. & Mrs. Smith.