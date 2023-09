Mr. and Mrs. Smith, niente da fare: ancora rinviata la serie Prime di Donald Glover

Le prime immagini e la data d'uscita per Mr. & Mrs. Smith lasciavano ben sperare sul debutto della serie Amazon, ma oggi, a due mesi di distanza, le aspettative vengono ancora una volta deluse: il progetto di Donald Glover non arriverà sul piccolo schermo prima dell'inizio del 2024.

Il motivo? Gli scioperi in corso, ossia WGA da un lato, SAG-AFTRA dall'altro. L'iniziale finestra d'uscita coincideva col novembre 2023.

Creata da Francesca Sloane e Donald Glover, Mr. & Mrs. Smith è una serie TV action/spy thriller e basata sull'omonimo film del 2005: in particolare, racconta la storia di John e Jane, i quali, entrati in una nuova fase della loro vita coniugale, decidono di diventare spie per conto di un'agenzia importante e misteriosa. Nel cast, oltre a Glover stesso nei panni di John Smith, ricordiamo anche Maya Erskine, Parkey Posey, Wagner Moura e Giovanni Turturro. Le case di produzione, invece, rimangono Amazon Studios, New Regency e Wells Street Films.

Era il lontano febbraio 2021 quando la produzione annunciò che il reboot sarebbe stato presentato in anteprima su Prime Video nel corso del 2022, ma in seguito, nel settembre 2022, tornò parzialmente sui propri passi e posticipò la data al 2023; assistiamo ora all'ennesimo cambio di programma, nella speranza che sia l'ultimo.

Senza contare i restanti problemi del personale: Phoebe Waller-Bridge, ad esempio, uscì dal progetto nelle fasi iniziali. In seguito Maya Erksine subetrò a Waller-Bridge in Mr. & Mrs. Smith, ma resta da chiedersi quanto la repentina "ristrutturazione" abbia influito sulle tempistiche e sulla qualità del prodotto finale.