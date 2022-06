Mr. and Mrs. Smith: Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano nella serie reboot di Amazon

Michaela Coel (I May Destroy You), John Turturro (Severance) e Paul Dano (The Batman) si sono uniti al cast del reboot di Prime Video di Mr. and Mrs. Smith, la famosa pellicola del 2005 con protagonisti Brad Pitt e Angelina Jolie.

I tre reciteranno nei ruoli principali della nuova serie di Amazon Studios e si uniranno così a Donald Glover e Maya Erskine nel cast di Mr. and Mrs. Smith. I dettagli sui personaggi di Coel, Turturro e Dano non sono però ancora stati rivelati.

Il progetto è una serie reboot dell'omonimo film campione d'incassi comico e d'azione del 2005 diretto da Doug Liman di New Regency. La pellicola è passata alla storia come il film che ha fatto scoccare la scintilla tra Brad Pitt e Angelina Jolie, segnando la nascita del fenomeno dei "Brangelina". La storia segue le vicende di una coppia sposata, con i due protagonisti che si riveleranno essere entrambi assassini assunti da agenzie concorrenti per uccidersi a vicenda.

Oltre a recitare, Donald Glover è co-creatore e produttore esecutivo della serie nell'ambito del suo accordo generale con Amazon Studios. Francesca Sloane è co-creatrice, produttrice esecutiva e showrunner. Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency sono i produttori esecutivi.

In attesa di nuovi aggiornamenti sull'attesa serie Amazon, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulle cinque curiosità di Mr. and Mrs. Smith con i Brangelina.