Mr. and Mrs. Smith: prime immagini e data d'uscita per la serie con Donald Glover

Prime Video ha diffuso in streaming un video in cui mostra tutte le anticipazioni dei suoi nuovi show e lungometraggi in arrivo entro quest'anno sulla sua piattaforma digitale. Tra questi è presente anche Mr. and Mrs. Smith, serie di cui vediamo le prime immagini ufficiali e che vede protagonista la coppia formata da Donald Glover e Maya Erskine.

Co-creata e prodotta esecutivamente da Donald Glover, la serie in arrivo è una rivisitazione del film del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie nei panni di spie sposate che si ritrovano a ricevere come missione quella di uccidere il proprio partner. Dopo un lungo processo di sviluppo e produzione, che ha incluso il recasting di Phoebe Waller-Bridge, che inizialmente doveva essere la co-protagonista di Glover, gli Amazon Studios si stanno preparando a presentare la serie al mondo.

Nel teaser con cui Prime Video ha annunciato le serie e i film che arriveranno sul servizio di streaming nella seconda metà dell'anno sono state incluse anche le prime scene in assoluto di Mr. & Mrs. Smith con la notizia che la serie farà il suo debutto in streaming nel mese di novembre. Non è ancora stata annunciata una data di uscita specifica.

Nel cast di Mr. and Mrs. Smith troveremo anche John Turturro e Paul Dano.

Nel corso della promozione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, a Phoebe Waller-Bridge è stato chiesto della sua uscita dalla serie con Donald Glover, dato che le notizie ufficiali parlavano solamente di "divergenze creative". Nella sua risposta alla domanda, Waller-Bridge ha paragonato la sua situazione a un matrimonio che alla fine non ha funzionato.

"Ho lavorato a quello show per sei mesi con il cuore e la mente e ci tenevo davvero - ci tengo ancora", ha dichiarato a Vanity Fair il mese scorso. "E so che sarà brillante. Ma a volte si tratta di sapere quando lasciare la parte. Non si vuole ostacolare una visione. Alcuni matrimoni semplicemente non funzionano", ha aggiunto.