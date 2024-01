Mr Bean: la storica serie tv animata tornerà con una quarta stagione

Un pezzo della vostra infanzia, o adolescenza, o vita adulta, sta per tornare definitivamente. È stata infatti annunciata una quarta stagione della serie animata di Mr.Bean.

L’iconico personaggio britannico creato e impersonato da Rowan Atkinson, recentemente su Netflix con Man Vs Bee, ritornerà sugli schermi televisivi per una quarta stagione composta da 55 mini-episodi dalla durata di 11 minuti. Le avventure di Mr.Bean e il suo orsetto Teddy verranno distribuite da HBO max in europa (da valutare ancora in Italia). Dave Osborne dirigerà la serie, Arnold Widdowson è il produttore e gli sceneggiatori saranno Ciaran Murtagh e Andrew Barnett Jones. La serie dovrebbe arrivare per il 2025.

Queste le parole di Rowan Atkinson per l’occasione: “Ho sempre apprezzato questa iterazione del personaggio di Mr. Bean e le particolari libertà di cui gode in forma animata. Possiamo portarlo nello spazio o in una miniera di stagno, senza che io debba subirne personalmente le conseguenze. Il processo di animazione è sempre affascinante dal punto di vista creativo e non vedo l'ora di dedicarmi alla nuova serie.” Un po’ di tempo fa, Rowan Atkinson ha espresso la sua opinione sulla cancel culture.

Il produttore Tom Beattie ha aggiunto: “È un vero piacere avere l'opportunità di tornare a una serie così speciale. Mr. Bean è una leggenda della commedia ed è un onore lavorare con Rowan per creare questa serie fisicamente divertente.”