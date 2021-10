Mr. Corman, la serie con Joseph Gordon-Levitt cancellata da Apple Tv+

Dopo una sola stagione appena, Apple TV+ ha deciso di cancellare Mr. Corman, la serie con protagonista Joseph Gordon-Levitt. La puntata finale è stata rilasciata appena lo scorso venerdì e a quanto pare fungerà da conclusione per l'intero show creato, scritto, diretto e prodotto dal celebre attore.

Mr. Corman ha debuttato per la prima volta su Apple TV+ il 6 agosto e ha seguito la storia di Josh Corman, un ex musicista che lavora come insegnante di scuola pubblica di quinta elementare a Los Angeles che si ritrova a chiedersi cosa sta facendo esattamente della sua vita. La serie è stata ben considerata dalla critica e attualmente si trova al 70% di Tomatometer su Rotten Tomatoes.

Mr. Corman non è di certo la prima serie ad essere cancellata dalla piattaforma streaming. Nei mesi scorsi Apple TV+ ha cancellato Little Voice di JJ Abrams, anch'essa dopo una sola stagione. Tutto questo non fa altro che confermare lo scarso successo ottenuto a livello globale da Apple TV+ che per adesso sembra non aver ancora convinto pienamente il pubblico. Sebben la qualità delle sue produzioni sia indubbia, il servizio streaming della società Tim Cook, ennesimo disponibile per gli utenti, sembra non aver ancora trovato la sua quadra.

In molti attribuiscono la colpa al fatto che la Apple abbia deciso di offrire la piattaforma gratuitamente per molto tempo, spingendo i fruitori a non abbonarsi dopo la fine della prova gratuita vista anche la mancanza di titoli accattivanti. Fondazione, la serie tratta dai romanzo di Asimov riuscirà ad invertire la tendenza? Voi che dite?