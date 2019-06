Mr. Mercedes: annunciata la data della première della terza stagione

Dopo aver distribuito la featurette della terza stagione di Mr. Mercedes, la trilogia basata sui romanzi del re dell'horror, Stephen King, Audience Network annuncia anche che la première dei nuovi episodi arriverà il prossimo settembre.

Mentre gli studi cinematografici sono sempre impegnati a portare sul grande schermo nuovi adattamenti dei libri di un scrittore prolifico come Sthepen King (tra questi il secondo capitolo di IT), una trasposizione televisiva delle opere del maestro dell'horror arriverà in anteprima a settembre con la terza stagione di Mr. Mercedes, concludendo così questa trilogia.

In occasione del rilascio di una featurette è stato anche annunciato che questo terzo capitolo sarà presenta in anteprima il prossimo 10 settembre. La produzione del film è cominciata a inizio di quest'anno a Charleston, nella Carolina del Sud, forte del successo riscontrato nelle prime due stagioni che hanno premiato un lavoro televisivo che onora l'opera letteraria da cui è tratto.

La storia racconta del detective in pensione Bill Hodges ossessionato dall'assassino di nome Brady Hartsfield, il quale si è macchiato dell'omicidio di ben 16 persone investendole con una Mercedes rubata, ma che non è mai stato catturato. Dopo due anni, la figura di questo omicida riemerge e contatta il detective Bill che al tempo si era occupato delle indagini, dando inizio a una sorta di gioco mortale tra gatto e topo.

La seconda stagione (su Everyeye.it trovate l'analisi della 2x01 di Mr. Mercedes) segue le vicende di questi due protagonisti a un anno di distanza dal tentativo del folle assassino a piede libero di compiere un'altra strage, fortunatamente scampata. Ma una serie di eventi misteriosi all'interno dell'ospedale dove Brady è ricoverato in stato vegetativo fanno supporre a Bill che in realtà quegli avvenimenti siano di nuovo opera sua.