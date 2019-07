Mr. Mercedes: 'Chi perde paga' nel primo poster della terza stagione

AT&T AUDIENCE Network ha diffuso in rete il poster ufficiale della terza stagione di Mr. Mercedes, serie basata sui romanzi del re dell'horror Stephen King e in arrivo il prossimo settembre sul network statunitense con i suoi nuovi episodi.

Come sapranno gli appassionati della serie, la storia racconta del detective in pensione Bill Hodges ossessionato dall'assassino di nome Brady Hartsfield, il quale si è macchiato dell'omicidio di ben 16 persone investendole con una Mercedes rubata, ma che non è mai stato catturato. Dopo due anni, la figura di questo omicida riemerge e contatta il detective Bill che al tempo si era occupato delle indagini, dando inizio a una sorta di gioco mortale tra gatto e topo.

Il nuovo poster della terza stagione vede al centro il faccione di Brendan Gleeson ergersi al di sopra di una macchina da scrivere su cui è stato battuto il motto "Finders. Keepers", traducibile come "Chi perde paga". Il detto è un riferimento al titolo del secondo libro della trilogia con protagonista Bill Hodges, il personaggio interpretato da Brendan Gleeson. Nel cast troviamo anche Justine Lupe come Holly Gibney, Jharrel Jerome nei panni di Jerome Robinson, Breeda Wool in quelli di Lou Linklatter mentre tra le guest star ci saranno Holland Taylor nei panni di Ida Silver e Bruce Dern in quelli di John Rothstein.

Il terzo capitolo della trilogia letteraria di King con protagonista Hodges è intitolato Fine turno e possiamo aspettarci di vederlo adattato anche sul piccolo schermo se la serie dovesse essere rinnovata ulteriormente.

Ricordiamo che nel corso della seconda stagione di Mr. Mercedes trovavamo i protagonisti a un anno di distanza dal tentativo del folle assassino a piede libero di compiere un'altra strage, fortunatamente scampata. Ma una serie di eventi misteriosi all'interno dell'ospedale dove Brady è ricoverato in stato vegetativo fanno supporre a Bill che in realtà quegli avvenimenti siano di nuovo opera sua.

La terza stagione di Mr. Mercedes debutterà su AT&T AUDIENCE Network il prossimo 10 settembre.