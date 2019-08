Mr. Mercedes: pubblicato il trailer della terza stagione

AT & T's Audience Network ha reso pubblico il trailer della terza stagione di Mr. Mercedes, la serie TV basata sulla trilogia di libri di Stephen King che segue da vicino le vicende del detective Bill Hodges. La nuova stagione sarà incentrata sul secondo libro, Finders Keepers, e mostrerà le conseguenze della strage effettuata da Brady Hartsfield.

Le opere di Stephen King hanno ricevuto nel corso degli anni svariati adattamenti sia in ambito televisivo sia in quello cinematografico, come dimostra il successo ottenuto nel 2017 dalla pellicola IT del regista Andrés Muschietti.

I fan dello scrittore americano hanno potuto ammirare all'interno dell'emittente televisiva AT & T's Audience Network le prime due stagione di Mr. Mercedes, e adesso possono dare un primo sguardo alla terza grazie al primo trailer ufficiale, preceduto lo scorso luglio dal primo poster di Mr. Mercedes 3.

La sinossi della nuova stagione recita: "Quando lo stimato autore locale John Rothstein viene trovato assassinato, Hodges, Holly e Jerome, aiutati dalla polizia locale, devono rintracciare il suo assassino. Ma questo caso è più complesso dell'uccisione a sangue freddo di un'icona americana I romanzi inediti di Rothstein sono stati rubati da casa sua e valgono milioni di dollari. Man mano che il caso si svolge, il trio apprende che, sebbene Brady sembra essere andato via, la sua depravazione persiste all'interno delle vite delle sue vittime".

La premiere di Mr. Mercedes, come mostrato nel trailer, è prevista per il prossimo 10 settembre e sarà nuovamente presente Brendan Gleeson nei panni di Hodges.