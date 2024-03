Mr & Mrs Smith avrà una stagione 2? Ecco in che modo finisce la serie Prime Video

Mr & Mrs Smith è la nuova serie in esclusiva per Amazon Prime Video, con protagonisti John Glover e Maya Erskine. Questi riprendono i ruoli che furono di Brad Pitt ed Angelina Jolie nell'omonimo film del 2005, da qui questo nuovo show trae ispirazione per raccontare il tutto in maniera più approfondita e drammatica.

Quanto abbiamo visto, come potete leggere nella nostra recensione di Mr & Mrs Smith, ci ha decisamente convinto ed ora tutto ciò che vogliamo sapere è se ed in che modo procederanno nel raccontare le vicende della coppia più anticonvenzionale del piccolo schermo.

Facendo mente locale, e tornando per un momento a quello che è stato il finale di questa prima stagione, ricordiamo come il tutto si sia concluso con un grosso cliffangher, facendo restare il pubblico nel dubbio sul destino dei due protagonisti. Questi ultimi infatti sono stati visti per l'ultima volta in seria difficoltà, impegnati a vedersela con due killer professionisti inviati dalla loro stessa agenzia per metterli a tacere una volta per sempre.

Di certo c'è spazio per raccontare ancora molto e la storia dei due coniugi potrebbe prendere moltissime strade ed andare in qualsiasi direzione.

Al momento non ci sono ancora state conferme ufficiali da parte di Prime Video per una seconda stagione di Mr & Mrs Smith, ma secondo lo showrunner la serie ha tutto il potenziale per poter andare avanti ancora per un po'.

