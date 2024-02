In che modo Mr. & Mrs. Smith è collegata al film con Brad Pitt e Angelina Jolie?

Il titolo della serie tv Mr. & Mrs. Smith ha fatto da subito pensare a tutti i fan che potesse esserci un collegamento tra il nuovo prodotto Amazon e il film che ha visto protagonisti Brad Pitt e Angelina Jolie. Lo show della piattaforma di Jeff Bezos non è però un remake né uno spin-off del divertente lungometraggio del 2005 di Doug Liman.

Dopo aver ricordato il finale di Mr. & Mrs. Smith, torniamo a parlare del prodotto creato da Francesca Sloane e Donald Glover per analizzare quali sono i fili che legano la nuova produzione per Amazon Prime Video alla fortunata commedia spionistica degli inizi del secolo.

Iniziamo con il dire che le storie delle due opere non sono in alcun modo collegate tra loro e che le vicende si svolgono in due mondi completamente distinti. Di certo la sceneggiatura dello show televisivo paga diversi omaggi al film, come nel caso della scena in cui i due Smith si ritrovano a litigare mancando di proposito i propri colpi per cercare di ferire il partner più in maniera che emotiva che fisica.

In generale, però, a prescindere dal titolo e da una premessa che potrebbe sembrare simile, i due lavori raccontano una trama e degli intrecci piuttosto differenti: mentre nel film le due spie si incontrano per caso e si innamorano, ignari del lavoro dell’altro, nella serie la coppia è formata dall’agenzia stessa che richiede ai due di lavorare e vivere insieme. Nella produzione Amazon è poi dato maggiore risalto al contesto di paura e pericolo nel quale vivono i protagonisti.

Le possibilità date dalla struttura seriale consentono allo show di esplorare più dettagliatamente le logiche di una relazione, mentre il film, meno ambizioso in questo senso, si era limitato a portare sullo schermo una divertente commedia d’azione con due grandi protagonisti a portare in scena i personaggi.

In attesa di capire se ci sarà una seconda stagione della serie, vi lasciamo con la nostra recensione di Mr. & Mrs. Smith.