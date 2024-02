Mr. & Mrs. Smith, come finisce la serie Amazon con Donald Glover?

La serie reboot Mr. & Mrs. Smith ha chiuso la sua prima stagione: con Donald Glover e Maya Erskine nei panni delle super spie, lo show ha approfondito le dinamiche folli di questo matrimonio ma al termine dell'ottava e ultima puntata sono ancora tanti i dubbi sul destino di John e Jane Smith.

Se il film con Brad Pitt e Angelina Jolie poteva contare su un finale a lieto fine, nel caso dei killer di Glover ed Erskine le cose potrebbero essere un po' diverse.

Nell'ottavo episodio di Mr. & Mrs. Smith, i due (ex?) coniugi vivono vite separate e quando Jane viene incaricata di uccidere John la donna, memore dell'assassinio del gatto Max da parte di quest'ultimo, accetta senza remore. È l'incontro al Whitney Museum che da vita a un inseguimento esplosivo: se John cerca il dialogo, Jane cerca il sangue. Una lotta che li porta, ancora una volta, nella loro casa dove al culmine dello scontro John, dopo aver sottomesso Jane, inietta sia a se stesso che alla moglie il siero della verità. Qui i due, dopo la conversione più sincera della loro vita, scoprono di amarsi ancora e che non è stato John a uccidere il gatto Max.

Ma proprio sul più bello, in casa irrompono "gli altri Smith", adoperati dall'azienda per sbarazzarsi degli Smith che non sono più utili alla causa: John viene colpito da un proiettile e Jane lotta con tutte le proprie forze per proteggere John portandolo nella loro stanza sicura. Ma la ferita dell'uomo sanguina troppo e mentre John è sul punto di morire, Jane (che gli rivela il suo vero nome ossia Ilana) decide di giocarsi il tutto per tutto: con un calcio apre la porta della stanza con un solo proiettile decide di affrontare "gli altri Smith". In quel momento l'inquadratura si sposta all'esterno, lasciando in sospeso l'esito dello scontro. L'ultima scena vede il vicino di casa vagare per l'appartamento quasi distrutto mentre informa il suo capo che gli Smith potrebbe essere pronti a lasciare la casa.

John è morto? Jane è riuscita a uccidere la sua controparte? Ma soprattutto, gli Smith sono stati incastrati? Troppe domande senza risposta che potrebbero sia delineare un finale dolceamaro che un aggancio per una possibile seconda stagione, ancora non confermata da Prime Video.

