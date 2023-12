Mr. & Mrs. Smith, dimenticate Brad Pitt e Angelina Jolie con il primo trailer della serie!

Sono passati quasi 20 anni da quando Brad Pitt e Angelina Jolie, agli albori della loro relazione, davano vita ai protagonisti di Mr. & Mrs. Smith: il mondo, da allora, ha avuto tempo e modo di andare avanti, e quindi eccoci qui pronti a dare il benvenuto ai due nuovi volti dei due agenti segreti, Donald Glover e Francesca Sloane.

Pochi giorni dopo l'annuncio delle guest-star di Mr. & Mrs. Smith (si parla di nomi del calibro di Alexander Skarsgard, Sarah Paulson, Ron Perlman e Paul Dano) il primo trailer della serie Prime Video ci permette dunque di addentrarci per la prima volta nel mondo dei nostri due protagonisti impegnati a tenere insieme una vita professionale decisamente adrenalinica a una relazione decisamente fuori dalla norma.

Tra scene d'azione, sedute di terapia di coppia e momenti standard di vita coniugale scorrono via le prime immagini della serie, che riesce anche a presentarci per pochi istanti a testa le guest-star di cui parlavamo in apertura: sarà abbastanza per far dimenticare al mondo una delle coppie più iconiche e amate (al netto di un finale non proprio da favola) della Hollywood post-2000? Lo scopriremo solo a febbraio, quando Mr. & Mrs. Smith arriverà su Amazon Prime Video!