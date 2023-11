Mr & Mrs Smith: le foto della serie tv remake del film di Brad Pitt e Angelina Jolie

Oltre all'annuncio della data d'uscita di Mr & Mrs Smith, in queste ore la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato anche le nuove immagini della serie tv remake del famoso film di Brad Pitt e Angelina Jolie.

Le foto ufficiali della serie, che potete ammirare nel post disponibile in calce all'articolo, vedono i co-creatori ed executive producer della serie Donald Glover e Maya Erskine nei panni dei due personaggi protagonisti John Smith e Jane Smith in questa rivisitazione dell’omonimo film di New Regency del 2005 co-creata anche da Francesca Sloane, sceneggiatrice e produttrice delle acclamate serie tv Atlanta e Fargo.

Nella nuova versione di Mr. & Mrs. Smith targata Prime Video, due sconosciuti solitari che lavorano per una misteriosa agenzia di spionaggio ricevono l'offerta di una meravigliosa vita in incognito, fatta di enormi ricchezze, viaggi di lavoro in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan. La fregatura sta nel fatto che, se accetteranno, riceveranno nuove identità e un matrimonio combinato come il signor e la signora John e Jane Smith. Da neo-sposi, i due protagonisti dovranno vivere missioni ad alto rischio ogni settimana, aggiungendo via via un nuovo tassello al loro rapporto. Ma la loro già complessa storia di copertura diventerà ancora più complicata quando inizieranno a provare sentimenti reali l'uno per l'altra.

Gli otto episodi della nuova serie Mr. & Mrs. Smith saranno disponibili dal 2 febbraio in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi nel mondo.