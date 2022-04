Mr. & Mrs. Smith, Maya Erksine subentra a Phoebe Waller-Bridge nella serie reboot!

Sono passati ormai 17 anni dall'uscita di Mr. & Mrs. Smith, il film che forse come nessun altro rappresenta, alla luce della separazione e delle recenti diatribe legali tra i due, l'essenza di ciò che fu per Hollywood la coppia Brad Pitt/Angelina Jolie: i tempi, dunque, sembrano più che maturi per cercare di andare avanti.

Lo sa bene Amazon, che già qualche tempo fa annunciò la produzione di una serie reboot del film diretto da Doug Liman nel 2005: protagonista maschile sarà stavolta Donald Glover, che nelle intenzioni iniziali della produzione avrebbe dovuto contare su una co-star del calibro di Phoebe Waller-Bridge, apprezzatissima autrice e protagonista di successi clamorosi come Fleabag.

Qualche tempo fa, però, Waller-Bridge ha detto addio al progetto: "Le classiche divergenze artistiche" è stato l'unico commento rilasciato da Donald Glover al riguardo. L'attore, che dello show sarà anche produttore esecutivo nonché co-autore, ha contestualmente annunciato l'arrivo di Maya Erksine nel ruolo della co-protagonista: "È stupefacente. È eccitante, sono davvero innamorato di questo show. Sto scrivendo il finale proprio adesso" è stato il commento di Glover.

Classe 1987, Erksine è nota principalmente per le sue partecipazioni a Man Seeking Woman, Betas e PEN15: riuscirà a reggere il confronto con l'interpretazione di Angelina Jolie? Lo scopriremo solo tra qualche tempo: ad oggi, ricordiamo, Mr. & Mrs. Smith non ha ancora una data d'uscita.