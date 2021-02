Mr. & Mrs. Smith, Phoebe Waller-Bridge e Donald Glover protagonisti della serie Amazon

Mr. and Mrs. Smith sta per tornare in formato serie tv per New Regency e Amazon Prime Video con protagonisti Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge. La serie, basata sul film di successo con Brad Pitt e Angelina Jolie, arriverà nel 2022.

Ma non solo, i due attori saranno anche i produttori esecutivi della serie. L’annuncio è arrivato con un tweet, che trovate in calce alla notizia, direttamente dal capo di Amazon Studios Jennifer Salke.



“Questo è davvero un dream team! Donald e Phoebe sono due dei creatori e degli artisti più talentuosi al mondo. È davvero un sogno per noi, come lo sarà per il nostro pubblico, avere queste due forze della natura che collaborano come un potente team creativo", ha detto Salke in una dichiarazione. "Mr. and Mrs. Smith 'è una proprietà iconica, e non vediamo l'ora di vedere come Donald, Phoebe e Francesca Sloane (showrunner) lo faranno loro. Siamo entusiasti di lavorare con loro e con partner così eccezionali alla New Regency".

Gli attori non sono nuovi a progetti con lo studio, Waller-Bridge ha creato e interpretato la serie di successo Fleabag, che ha vinto sei Emmy, mentre Glover ha recitato nel musical Guava Island distribuito da Amazon di cui potete leggere la nostra recensione.



La serie è stata co-creata con Francesca Sloane, mentre Yariv Milchan di New Regency e Jenny Robins di Michael Schaefer e Wells Street Films saranno i produttori esecutivi.



Yariv Milchan e Michael Schaefer di New Regency hanno dichiarato: "Avendo avuto il piacere di collaborazioni di successo con l'incredibilmente talentuoso Donald Glover, più recentemente su 'Guava Island', abbiamo iniziato tutti a parlare di altri progetti da fare insieme e quando ha suggerito l'idea di una nuova interpretazione e iterazione del film New Regency, 'Mr. and Mrs. Smith' abbiamo colto al volo l'opportunità di iniziare subito. Aggiungere Phoebe e la sua compagnia Wells Street Films come collaboratrice e co-protagonista porta tutto su un altro livello e rende il progetto degno di una rivisitazione sia per il nuovo pubblico che per i fan del film originale. Siamo così entusiasti di lavorare con Donald, Phoebe, Francesca e l'intero team di Amazon Studios".



Il team è entusiasta, e voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! In attesa di Mr. and Mrs. Smith vi suggeriamo 5 serie da guardare se avete amato Fleabag.