Mr. & Mrs. Smith, Prime Video farà una seconda stagione della serie?

Come spieghiamo nella nostra recensione di Mr. & Mrs. Smith, la serie targata Amazon Prime è una scommessa vinta.

A dispetto delle perplessità iniziali, il reboot dell'omonimo film del 2005 con protagonisti Angelina Jolie e Brad Pitt si è rivelato un grande successo, tanto che molti si stanno già chiedendo se Mr. & Mrs. Smith verrà rinnovata per una seconda stagione.

La serie con Donald Glover e Maya Erskine ha debuttato il 2 febbraio, data in cui Prime Video ha pubblicato contemporaneamente tutti gli 8 episodi che la compongono. Spesso e volentieri, la celebre piattaforma streaming condivide gli episodi di una produzione televisiva in due tranches o li fa uscire a cadenza settimanale dopo una prèmiere di tre episodi. Non stavolta: al pubblico è stata data la possibilità di gustarsi l'intero racconto tutto d'un fiato, come la buona tradizione del binge watching vorrebbe. Se non lo avete ancora fatto, vi diamo la possibilità di leggere la trama di Mr.& Mr. Smith così da farvi un'idea!

Il punto cruciale, per tutti quelli che hanno amato questo intrigante remake, è uno solo: è prevista una seconda stagione? Mr. & Mrs. Smith non è stata ancora rinnovata. Tuttavia, in un'intervista a The Direct, la co-creatrice e showrunner Francesca Sloane ha affermato di "avere delle grandi e interessanti idee per un seguito". Questa dichiarazione, unita al cliffhanger con cui si conclude l'ultimo episodio dello show, ci prepara ad un annuncio ufficiale.



Restate con noi per i prossimi aggiornamenti su un'eventuale seconda stagione di Mr. & Mrs. Smith!