Mr. & Mrs. Smith, promossa o bocciata? Le recensioni della nuova serie Prime Video

Con l'arrivo delle prime recensioni della critica, è emerso il punteggio su Rotten Tomatoes di Mr. & Mrs. Smith, serie Prime Video che funge da remake all'adattamento cinematografico del 2005 diretto da Doug Liman e che aveva come protagonista la coppia Brad Pitt-Angelina Jolie. Nella nuova versione i protagonisti sono Donald Glover e Maya Erskine.

Il film del 2005 seguiva i membri di una coppia sposata che si rivelano essere due spie incaricate di uccidersi a vicenda. Lo show di Amazon ribalta questa premessa rivelando fin da subito che John e Jane sono spie che lavorano per la stessa azienda e che devono fingersi una coppia sposata mentre si innamorano gradualmente l'uno dell'altra.

Come spesso accade con i remake, l'annuncio della serie è stato inizialmente accolto con scetticismo, dato che il film originale mantiene una sua eredità iconica grazie alla relazione reale poi sviluppatasi tra le sue due star.

Tuttavia, la serie Mr. & Mrs. Smith, interpretata da Donald Glover e Maya Erskine, dimostra di essere qualitativamente superiore per la critica, dato che la prima stagione ha debuttato con un impressionante punteggio "Fresh" dell'89% su Rotten Tomatoes. Si tratta di un miglioramento sostanziale rispetto al film, che aveva ottenuto un punteggio del 60% da parte della critica, e mette in luce i maggiori difetti dell'originale Mr. & Mrs Smith.

Le recensioni dello show televisivo sono molto migliori di quelle del film e le note dei critici ne evidenziano le ragioni più importanti. Il film di Mr. & Mrs. Smith è stato spesso criticato per la sceneggiatura che perdeva colpi a lungo andare, per la storia poco brillante e per la priorità data alle numerose scene d'azione. Sebbene sia difficile negare il valore di intrattenimento del film, le note di elogio più frequenti erano state rivolte alla chimica e all'abilità d'azione della coppia Jolie-Pitt, che sono state ritenute più forti della relazione reale della coppia e della costruzione dei personaggi.

Glover ed Erskine hanno certamente una chimica convincente, ma la serie televisiva riesce in modo più impressionante a migliorare le debolezze della storia del film per trovare un giusto equilibrio nella costruzione dei personaggi. Più che nel film, lo show privilegia la sceneggiatura arguta e la progressione della storia di John e Jane, mentre l'azione è relativamente secondaria. Mr. & Mrs. Smith non funzionerebbe però senza l'affiatamento tra Glover e Erskine, ma non è questo il motivo principale del successo di questo show a tutto tondo, a differenza del film di Pitt e Jolie.