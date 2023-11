Mr. & Mrs. Smith, la serie con Donald Glover e Francesca Sloane ha una data d'uscita!

Mr & Mrs Smith fu un enorme successo al botteghino nel 2005 e fu la miccia che fece scoppiare l'amore tra Brad Pitt ed Angelina Jolie. Ad anni dall'uscita del film Amazon Prime ha ufficializzato l'uscita di una serie remake che ripercorre la storia di una delle coppie più letali di sempre.

Dopo un primo rinvio della serie di Mr e Mrs Smith a causa degli scioperi congiunti ad Hollywood. finalmente il pubblico ha avuto la possibilità di sapere quando, ufficialmente, gli episodi arriveranno su Amazon Prime Video. La serie, che avrà come protagonisti Donald Glover e Francesca Sloane, sarà un remake del film del 2005 ma, allo stesso tempo, proporrà una storia che vada al passo con i tempi e riesca a raccontare le relazioni nella modernità abbracciando anche le diverse "fasi" di un amore.

A differenza del film che raccontava due coniugi che nascondevano la rispettiva identità, nella nuova versione di Amazon si creerà un vero e proprio matrimonio combinato tra due spie, che si imbarcano in una missione nel quale scopriranno di volta in volta come il loro matrimonio combinato sia in realtà molto più profondo e radicato di quanto loro pensavano. Tutti gli episodi della serie saranno disponibili su Amazon Prime Video dal 2 febbraio 2024 in oltre 240 paesi in giro per il mondo.

Se vi va di scoprire qualcosa in più, vi sveliamo la trama di Mr e Mrs Smith nuova serie con Donald Glover e Francesca Sloane. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!