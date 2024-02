Mr. & Mrs. Smith, showrunner conferma una famosa teoria dei fan sul finale della serie

Dopo qualche anno di sviluppo, con in mezzo anche la tegola rappresentata dall'addio di Phoebe Waller-Bridge al progetto, Mr. & Mrs. Smith è approdato su Prime Video ed è stato generalmente lodato sia dalla critica specializzata che dal pubblico. Dopo il finale di stagione, la showrunner dello show ha potuto confermare un sospetto degli spettatori.

Il finale dello show vede le spie protagoniste interpretate da Donald Glover e Maya Erskine impegnate in un deathmatch (frutto di alcuni grossi malintesi), interrotto da una coppia rivale che ha ricevuto l'ordine di eliminarli entrambi. Nei momenti finali dell'episodio, tutto ciò che il pubblico vede sono alcuni colpi di pistola, che lasciano gli spettatori all'oscuro del destino di tutti i personaggi coinvolti.

Parlando con The Wrap, la co-creatrice e showrunner di Mr. & Mrs. Smith, Francesca Sloane, ha rivelato esattamente le intenzioni del finale della prima stagione, chiarendo che quei momenti finali non le sembrano affatto "ambigui" ed è soddisfatta di averli lasciati "all'interpretazione" degli spettatori. Non è ancora chiaro se Prime Video rinnoverà Mr. & Mrs. Smith per una Stagione 2.

La showrunner voleva che finisse "come una storia d'amore", e spetta agli spettatori decidere come interpretarlo: "Sta allo spettatore, a seconda di com'è fatto, decidere se è un finale pieno di speranza o meno. È su questo che volevo che finisse, come una storia d'amore".

Sloane ha ammesso che il team di sceneggiatori voleva un finale chiaro e felice, ma "non è il tipo di ragazzi che siamo... Sono una neo-mamma e sento che molto del cinismo e del punk che avevo prima, e del modo in cui scrivevo, si è dissolto un po'".

Sloane ha dichiarato a Entertainment Weekly di ritenere che "le persone che amano il film saranno incredibilmente soddisfatte" di come si concluderà la prima stagione: "L'intera stagione cerca di sovvertire il genere, ma allo stesso tempo di soddisfare le persone che hanno amato il film, e credo che queste ultime saranno incredibilmente soddisfatte del modo in cui il nostro finale si svolge...".

La showrunner ha proseguito: "Sento che ci siamo guadagnati un finale degno di essere ricordato, ma sento anche che le persone che non hanno mai sentito parlare del film originale di 'Mr. & Mrs. Smith' lo guarderanno e sentiranno che si tratta di una storia d'amore a tutto tondo, emozionante e sparatutto con un finale davvero interessante. E credo che questo finale sia qualcosa che farà discutere molto".

