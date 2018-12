Mr. Nice Guy: Cathy Shulman e Jeff Gaspin svilupperanno l'adattamento televisivo

Deadline riporta che il recente romanzo Mr. Nice Guy scritto da Jennifer Miller e Jason Feifer è stato acquistato dalla produttrice premio Oscar Cathy Shulman (Crash - Contatto fisico) e l'ex chariman della NBC Universal TV Entertainment Jeff Gaspin con la sua Gaspin Media per svilupparne un'adattamento televisivo.

Descritto come un dramedy, lo show sarà sceneggiato da Laura McCreary (Fresh Off the Boat). Il libro di riferimento è incentrato su una coppia di scrittori di una rivista che, dopo un rapporto occasionale, si ritrovano a lavorare per la stessa casa editrice. Dopo che le loro recensioni personali diventano virali, i due decidono di continuare il corteggiamento con l'intenzione di esaminare le prestazioni dell'altro.

La Shulman produrrà tramite la sua Welle Entertainment insieme a Gaspin e Tony Sabistina della Gaspin Media. Nella sua carriera la Shulman ha lavorato a pellicole come The Illusionist - L'illusionista e Bad Moms - Mamme molto cattive, mentre recentemente ha acquistato anche i diritti del best seller Alpha Girls scritto da Julian Guthrie.